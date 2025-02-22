倫敦打吡　阿仙奴傷「鋒」半場獻細

英超「倫敦打吡」，近期大鬧前鋒荒嘅阿仙奴，將喺主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸。「兵工廠」自從布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、夏維斯同加比爾捷西斯重傷下，已變成「冇牙老虎」，對住以1分為目標嘅韋斯咸勢陷苦戰，開1.5球半場細機會極高。（Now 621周六晚上11時直播）

阿仙奴只剩3個前鋒可用，入球能力大打折扣，李安度杜沙特客串箭頭威力大減，史達寧狀態低迷冇腳好波，上輪對李斯特城全場老鼠拉龜，要靠米基爾馬連奴後備上陣客串中鋒，靠呢個「奇招」喺尾段連入2球致勝，預計今仗發展亦會大同小異。

事實上，阿仙奴今季破密集防線能力麻麻，經常要花長時間先至搵到缺口，尤其係近期鋒線天殘地缺，入波板斧更少，近7場比賽有6場半場總入球開1球或以下，上半場要撕破客隊嘅防守有一定難度。

韋斯咸依家排尾5位置，不過距離降班區仲有10分，搶分急切度唔算太高，作客勁旅阿仙奴有1分落袋已經「收貨」，特別係中場核心盧卡斯柏基達喺賽前操練受傷，今仗唔能夠上陣，韋斯咸失去呢位最強創造力球員，今仗可以疊埋心水踢穩守突擊，上半場攻防戰或會陷入膠着，博1.5球半場細好路。

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