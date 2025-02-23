港超聯　終於分勝負！標準流浪3比1贏北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，標準流浪連續第5場聯賽主場出擊，於青衣運動場迎戰北區。最終流浪憑雷仙奴射入12碼，姚浩明及林遼太及各入1球，以3比1擊敗北區，季內雙方首度於法定時間內分出高下。

流浪今場由盧兆崎把關，林堂真夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟；北區陣容方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和舒拉普攻堅。

開賽初段流浪採取主動，2分鐘，比迪高左路接應姚浩明橫傳抽射，可惜角度太正，被龐焯熙接實。15分鐘，羅港威禁區內避過姚浩明攔截，起腳施身但高出。20分鐘，舒拉普接應角球二傳施頭槌攻門，未能考起門將盧兆崎。30分鐘，伊巴謙禁區附近射近柱，被龐焯熙接實。半場補時階段，比迪高禁區施射省中丹尼路右手，球證直指12碼，操刀的雷仙奴輕鬆射入。上半場，標準流浪領先北區1球之下，返回更衣室。

下半場，落後的客隊獲得扳平機會，54分鐘，姚浩明禁區內侵犯羅港威，球證睇VAR後判罰12碼，古杜拉操刀中鵠。1分鐘後，比迪高開出角球，林遼太門前頂入，流浪再度領先。78分鐘，姚浩明操刀罰球直射入網，成功拉開比數至3比1。之後雙方再無添入球，最終標準流浪以3比1獲勝。

連同「足總盃」，流浪本季與北區交手4次，今仗終於在法定時間內分出勝負，教練團成員盧均宜稱讚球員鬥心十足，加上伊巴謙重返球隊，令攻力有所提升，使球隊全取3分：「伊巴謙返嚟之後，配合『樂仔』（劉智樂）產生好大威脅，而且大家好想贏北區，踢出教練部署，值得攞晒3分。」

展望未來，「均宜」承認球隊陣容深度不足，盼年輕球員挺身而出，為球隊出力：「今場臨尾換咗『馬仔』（馬榕生）同『耀祖』（陳耀祖）等年輕球員入嚟，希望佢哋嚟緊有多啲機會踢，始終球隊後備深度唔強，好需要班仔幫手。」