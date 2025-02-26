世界公開賽爆冷不停！卓林普與世界冠軍齊齊OUT

爭取衞冕的世界「一哥」卓林普，周二在玉山舉行的世界公開賽大熱倒灶，同日世界冠軍奇倫威爾森亦不敵中國的周躍龍，提早出局；二人即將轉戰香港，出戰下周在啟德體藝館上演的世界格蘭披治大獎賽。

先後在2019年及2024年贏得冠軍的卓林普，今仗面對來自萊斯特的奧干拿表現「失靈」，對手開局已經兩Cue「起迫」，分別打出64及89度，雖然卓林普隨着追成2比2平手，但小休之後奧干拿愈打愈順，一口氣連贏3局，更在第7局轟出「破百」的113度奠勝，以總比數5比2爆冷將卓林普淘汰，躋身16強。

奧干拿賽後直言:「這場能夠擊敗卓林普獲勝，感覺就如飛上月球，很享受在世界公開賽面對最優秀的球員，今天我很幸運，這一天是屬於我。」這位世界排名39位的球手，下仗將面對賀治。

賽事的爆冷戰果陸續有，應屆世界冠軍奇倫威爾森面對中國的周躍龍表現反覆，開局周躍龍已相當進取，一口氣連贏4局，更在首局及第4局轟出「破百」的120度及109度，但小休之後奇倫威爾森又似乎「叉足電」，先轟出兩Cue「破百」(118及100度)，連追4局，至4比4平手，而決勝局周躍龍打出一Cue71，奠定勝局，並粉碎了奇倫威爾森爭取奪冠的好夢。27歲的周躍龍下仗將與「巫師」希堅斯爭逐。

今屆世界公開賽爆冷頻頻，前世界冠軍「小丑」沙比日前已提早出局，麥克艾倫則以4比5不敵里尼，而武漢公開賽盟主肖國棟在領先4比0的情況下以4比5遭鍾斯逆轉，無緣晉級；幸而，大師賽冠軍「魔術師」梅菲以5比0大勝泰國的塔猜亞，順利闖入16強，將與中國的丁俊暉較量。