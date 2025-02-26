港超聯　5分鐘轟3粒！九龍城反Cup傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（26日）上演周中快車，排第4位的傑志坐鎮旺角大球場，恭迎第5位的九龍城。結果上半場落後兩球的九龍城，下半場5分鐘內憑楊朝景、韋利安及卡朗各建一功，以3比2反勝「藍鳥」

在聯賽錄得4連勝的「藍鳥」，派出慈英扼守後防，顏卓彬、利亞倫及陳傲軒組成中場鐵三角，支援迪美路夫和祖連奴攻堅，韋頓及馬查度先列後備；至於客隊，李瀚灝代替上場傷出的袁皓俊把關，邵昀俊復任正選，聯同田中芳拓及迪高控制中場，協助卡朗、林學曦及辛尼爭取入球，何瀧浩和尼天奴在後備席待命。

13分鐘，傑志幾乎先開紀錄，慈英放長傳，祖連奴單刀射破李瀚灝十指關，但VAR覆核後確認祖連奴越位在先，入球無效。大難不死的九龍城嘗試搶攻，23分鐘，許嘉樂接應辛尼橫傳，窄角度勁射高出。其後林學曦禁區內頭槌攻門，疑似被慈英撞跌，球證直指12碼點，但球證到場邊觀看VAR後，收回成命。38分鐘，費蘭度橫傳，利亞倫禁區頂射入，為主隊打開紀錄。上半場補時階段，費蘭度左路傳中，祖連奴倒掛射成2比0完半場。

「藍鳥」換邊後立即以鄭展龍入替利亞倫，52分鐘幾乎入多球，顏卓彬送出直線，迪美路夫勁射未能命中目標。60分鐘，傑志再換入韋頓和潘沛軒，加強攻力，客隊3分鐘後亦調入中華台北新援楊朝景，力圖平反敗局，71分鐘隨即見效，楊朝景禁區頂射地波，為球隊「破蛋」，1分鐘後，田中芳拓開出角球，韋利安虎尾腳射成2比2，76分鐘，尼天奴界外球擲入禁區，慈英解圍不遠，卡朗射破泰利十指關，九龍城反超3比2。「藍鳥」到末段再有韋頓傷出並疑似失去知覺，因此傑志大使用腦震盪換人名額，由裴栽釪入替，成為今季首例。最終九龍城力保勝果，反勝3比2完場。