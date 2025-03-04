首度「主場」出擊告捷　卓林普：希望女友嚟睇波

桌球「世一」卓林普周二（4日）晚上在啟德體藝館，自成為香港居民後首次坐鎮「主場」，在世界格蘭披治桌球大獎賽32強，以局數4比2擊敗加利威爾森，晉級16強對利素禾斯基，這名擁有1名港人女友的桌球名將賽後笑道，盼女友會親身入場支持自己。

卓林普在去年12月成為香港居民，早前出席賽事記招時，更表示喜歡打邊爐及菠蘿包，似乎已「入鄉隨俗」，他登場後亦獲得大批觀眾歡呼。結果佔據「主場之利」的卓林普，面對加利威爾森先失1局下，贏局數4比2，包括第2局以1Cue142度追平，盡顯功架。

卓林普賽後出席記招，他對啟德體藝館讚不絕口，盼將來吸引更多球迷入場觀賞桌球賽事：「我在香港打過幾次比賽，每個場館都好正，非常適合舉辦桌球賽，雖然香港近期比較潮濕，令波枱的球速比較慢，但相信問題不大，希望這項運動將來更加流行，每場都爆滿。」

此外，今仗為卓林普成為香港居民後，首場「主場」賽事，他笑言對此感到緊張，但他有信心在香港成功奪冠：「香港有不少球迷支持自己，所以開局好難保持有冷靜，幸好我到第2局打出1Cue過百後，開始進入狀態，而且我以往曾三度在這項賽事奪冠，我會盡力表現自己，爭取佳績。」

值得一提，卓林普去年親口證實有1名港人女朋友，外界一直盛傳該名女友，為前香港花樣滑冰代表馬曉晴，當是日被問及會否希望女友入場觀賽，「準神」笑得開懷：「希望她會入場吧！」