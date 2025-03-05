艾美利創造歷史 維拉贏波一騷42年之癢

周三(5日)凌晨歐聯16強首回合，阿士東維拉作客以3比1擊敗比利時球隊布魯日，相隔42年再嘗歐聯淘汰賽贏波滋味，艾美利成為史上第4位率領4支唔同球隊出戰歐洲淘汰賽嘅主帥，以勝利慶祝創造歷史。

阿士東維拉反客為主，開賽僅2分鐘，就由里安拜尼凌空抽射入網，迅速打開紀錄，布魯日好快憑後衞迪古柏入波扳平，其後戰局陷入膠着。直至比賽末段，布魯日防線連番「送禮」，82分鐘中堅麥捷尼擺烏龍，6分鐘後謝索利斯喺禁區內踢跌維拉後衞馬迪卡殊，被判罰12碼，後備上陣嘅馬高阿辛斯奧主射入網，呢位西班牙國腳1月由巴黎聖日耳門外借到維拉後愈戰愈勇，近4次上陣射入5球。

維拉另1位冬季借將拉舒福特今場正選上陣，但踢咗64分鐘就被換走，繼續食白果，入替佢嘅阿辛斯奧獲得主射12碼機會，真係同人唔同命。

阿士東維拉對上1次歐聯淘汰賽贏波已經係1982/83年球季，隨住今仗淨贏2球，加上次回合有主場之利，晉級8強機會樂觀。領隊艾美利之前曾率領華倫西亞、巴黎聖日耳門、維拉利爾踢歐聯淘汰賽，呢位西班牙名帥現時協助維拉創出佳績，不愧為「歐聯專家」。