Goal手如雲巔峰對決　PSG鬥紅軍大盤飲勝

歐聯16強首回合焦點之戰，巴黎聖日耳門主場激鬥利物浦，論整體實力及表現，英超榜首利物浦秤先，但法甲豪門PSG愈戰愈勇，並且攻力強勁，近5場歐聯全勝，總入球開3球或以上，今仗勢必把握地利優勢強攻紅軍，力爭先下一城，雙方好可能大手交易，一於追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周四凌晨4時直播）

巴黎聖日耳門曾於賽事初期失準，一度面臨出局，但其後急起直追，「聯賽階段」最後3場全勝，取得附加賽資格，並且兩回合「雙殺」另一支法甲球隊比斯特，合共轟入對手10球，盡顯霸氣。事實上，PSG自從1月底開始，一直保持高水準發揮，各項賽事取得10連勝，合共轟入40球，實在非常誇張。

皆因奧士文尼迪比利、基華拉斯基利亞、巴特利巴高拿等中前場球員輪流入波，進攻多元化，令對手防不勝防，特別係奧士文尼迪比利腳風極順，踏入2025年各項賽事已有18球進帳。以PSG近5場歐聯全勝，合共攻入21球嘅走勢，有力撕破利物浦防線。

另邊廂，利物浦今季表現勢如破竹，不但長時間高居英超榜首，並且喺歐聯「聯賽階段」8戰7勝1負，以首名直接晉級16強，狀態及士氣都處於巔峰，今仗即使作客，預料都唔會刻意防守。事實上，「紅軍」最大本錢始終係以穆罕默德沙拿為首嘅進攻組合，應會以攻為守，避免令球隊陷入劣勢。雙方傾向鬥攻情況下，相信會合演入球騷。

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