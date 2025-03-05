世界格蘭披治桌球大獎賽　沙比險勝晉級16強

世界格蘭披治桌球大獎賽周三（5日）繼續在啟德體藝館舉行，其中英格蘭名將沙比以局數4比3險勝威爾斯好手皮治（Jackson Page），驚險打入16強。

世界排名第3位的沙比，2月在威爾斯公開賽，奪得職業生涯第24項排名賽錦標，近況理想，面對第33位的皮治陷於苦戰，全場1Cue最高度數僅50度，兼曾經落後局數2比3，但這位4屆世錦賽冠軍得主在絕境中回復水準，一口氣連贏兩局反勝4比3，驚險晉級16強。

沙比賽後大讚皮治表現出色，坦言今仗贏得絕不輕鬆：「皮治今場打得好好，一度領先局數3比2，反觀我的狀態仍有改善空間，幸好尾段成功把握機會，才得以獲勝。」

談到啟德體藝館場地質素，沙比指場地面積非常大，認為當全場爆滿時，氣氛勢必更加高漲：「可能因為香港最近比較潮濕，令波枱狀況更難掌握，但這些並非大家能控制的事；我很享受在香港作賽，這個新場館比我以往在香港比賽的場地更大，相信當全場滿座時，氣氛一定更加正。」

至於中國好手肖國棟，同樣以局數4比3險勝威爾斯球手積鍾斯，當被問及對日前清場風波的看法時，肖國棟強調不太清楚事件，但提到自己曾於午夜時段繼續比賽：「我在英國試過打到凌晨一、兩點，當時場館都沒有觀眾，但我對今次事件細節不太清楚。」