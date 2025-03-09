主場出擊照守　曼聯睇定「仙」捧半場和

英超焦點大戰，曼聯主場惡鬥阿仙奴。兩軍今季演出都令支持者失望，不過論近況及整體表現，阿仙奴無疑秤高少少，但「魔仙會」近年交手互有勝負，今場相信戰情都會膠着，加上雙方近5次正式賽事交手，4次半場打和，一於再追半場和。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

「紅魔鬼」歐霸16強首回合作客皇蘇踢成1比1，嚟緊周中仲要踢次回合，今場心態如何，認真難估。曼聯喺聯賽表現可謂「災難級」，現時排第14，球隊把握能力欠佳，不論海倫、約舒亞舒克斯及阿歷真度加拿祖，級數始終與一級球星有距離，加上傷兵問題，令領隊魯賓艾摩廉無計可施。

今場雖然於奧脫福出擊，不過曼聯並無任何優勢可言，球隊近7次聯賽主場出戰輸咗5場，今場鬥「2哥」阿仙奴如果夾硬嚟，盞輸多兩錢，焗住先專心做好防務，再搵機會打反擊。

阿仙奴周中歐聯16強首回合，作客以7比1大勝燕豪芬，突然大爆發相信只係偶一為之，球隊始終有4大前鋒受傷，聯賽不只一次空有控球權而入唔到波導致頻頻失分，今場前面仲要焗用史達寧，同你講贏到曼聯你都有疑問啦，既然雙方近5次正式賽事對賽4次開出半場和，不妨再追。

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