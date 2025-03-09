港超聯　理文主場逼和冠忠南區1比1

周日（9日）「中銀人壽香港超級聯賽」由理文坐鎮將軍澳運動場，迎戰冠忠南區。最終理文僅能憑羅沙的入球，逼和由宋柱浩射入靚罰球先開紀錄的南區，各得一分。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出余煒廉及泰法蘇尼扼守後防，黃威坐鎮中場，支援艾華頓及安尼亞於前線攻堅，立花稜也及施卡達利先列後備；南區方面，伍瑋謙把守最後一關，黃浩然及刑滿復出的宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在基哥利及積遜身上，史提芬彭利拿先列後備。

開賽僅1分鐘，艾華頓左路射遠柱，伍瑋謙橫身拍出底線。6分鐘，余煒廉禁區頂對出位置侵犯基哥利，南區博得罰球，宋柱浩直射破網，替客軍先開紀錄。25分鐘，陳潤潼右路底線傳中，基哥利施頭槌攻門，可惜角度太正，皮球被陳嘉豪沒收。33分鐘，基斯侵犯保連奴，理文獲判罰球，由艾華頓處理卻告高出。43分鐘，基哥利接應亞哥斯達二傳起腳，未能考驗主隊門將陳嘉豪。南區以1比0領先完上半場。

易邊後，落後的主隊傾力反撲，保利臣及後備入替的施卡達利先後於禁區外起腳，均未能命中目標。 69分鐘，保連奴無球在腳之下，用手擊向佐佐木周頭部，球證檢查VAR後，向該名巴西藉前鋒出示紅牌，理文需以10人應戰。

雖然踢少一人，理文3分鐘後憑羅沙接應施卡達利的傳中，門前冷靜撞入，為理文扳平1比1。77分鐘，南區慘食「詐糊」，趙聡悟在門前混戰中射入，但因史提芬彭利拿越位在先，被判入球無效。83分鐘，艾華頓接應安尼亞傳球射入，惟球證檢查VAR後，因安尼亞侵犯基斯在先，入球被判無效。補時階段，艾華右路壓入禁區後怒射中柱，最後雙方以1比1完成賽事。