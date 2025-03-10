香港隊　U22月尾兩鬥緬甸　吳宇曦落選

香港22歲以下男子足球代表隊為備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，3月尾會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，分別在19日和22日兩度與緬甸交手，足總周一（10日）公布21人初選名單，馬希偉、趙聡悟及米高悉數入選，但效力重慶銅梁龍的吳宇曦落選。

與初選名單相比，名單共剔除15人，包括吳宇曦、嚴啟倬及李呈，而馬希偉、趙聡悟、米高、曾樂圖、曾以行及杜俊暉榜上有名。球隊將於3月17日出發赴仰光，19日和22日兩度友賽緬甸，其中3月22日香港會上演兩場「賽馬會菁英盃」A組分組賽，分別為港會對大埔，以及東方對傑志。

港隊U22決選如下：

門將：陳冠燊 (標準流浪)、鍾凱文 (東方)、龐焯熙 (北區)

後衞：林澔希 (港會)、甘智健 (傑志)、周子謙 (理文)、黃靖然 (北區)、宋紘毅 (大埔)、曾樂圖、曾以行

中場：馬希偉 (東方)、趙聡悟 (冠忠南區)、何瀧浩 (九龍城)、鄧筵霑 (理文) 、李樂謙 (大埔)

前鋒：李俊霆 (東方)、陳傲軒、馬斐 (傑志)、羅焯熙(理文)、米高 (VfR Mannheim)、杜俊暉