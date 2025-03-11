攻守博弈步步為營　紅軍半場捱「細」界

歐聯16強次回合焦點戰，利物浦挾首回合領先1比0優勢，返晏菲路球場迎戰巴黎聖日耳門（PSG）。「紅軍」上場作客巴黎全場捱打，但憑超強把握力一擊即中，今仗相信會繼續大踢穩守突擊戰術，PSG一時三刻難以搵到缺口，1.5球半場細值博。（Now 643及644周三凌晨4時直播）

利物浦擁有穆罕默德沙拿及路易斯迪亞斯等星級前鋒，火力確實強大，不過領隊施洛戰術多變，早前面對曼城以及16強首回合對PSG等硬仗，佢哋都選擇屯重兵喺中後場防守，兩仗分別贏2比0同1比0，證明球隊攻守皆宜。利物浦目前有1球喺手，今仗唔輸已經晉級，自然會踢得更加保守。

而且利物浦喺晏菲路球場表現好穩定，今屆4場歐聯主場只失過1球，聯賽階段對住利華古遜、皇家馬德里等一線勁旅，上半場都係踢成0比0，4場主場半場總入球全開1球或以下，咁好路梗係要繼續追。

另邊廂，PSG今場非勝不可，但只係落後1球情況下，形勢亦唔係咁惡劣，冇必要孤注一擲去搶攻，同時亦要提防「紅軍」嘅快速反擊。今次造訪聲勢浩大嘅晏菲路球場，上半場要先適應環境，相信會盡量保持控球等待機會，開1.5球半場細機會大大增加。

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