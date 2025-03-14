史上第1人！居里攻入生涯第4000球三分

勇士隊周五（14日）主場迎戰國王，當家球星史堤芬居里在第3節轟入個人生涯第4000球三分球，聯手格連（Draymond Green）貢獻全場最高的23分，加上全隊大灑「三分雨」合轟22記三分、8人得分上雙，終場以130：104大炒國王，喜獲6連勝，近期戰績11勝1負。在年滿37歲前一日再創里程碑，「咖哩仔」感嘆道：「回想從第1球到4000球三分，我已經走了這麼遠，這真的太酷太瘋狂了！」

居里逾三年前以生涯第2974顆三分球，打破傳奇射手雷阿倫的紀錄，登上NBA歷史三分王寶座，「咖哩仔」其後每射入的1球三分彈都會持續推高聯盟歷史新績，而今日勇士對陣國王的賽前已經累積射入3998個三分球。居里在今場第3節餘下8分19秒時，騙起前來協防的Trey Lyles，手起刀落射入職業生涯第4000記三分球，主場創下紀錄之夜，全場球迷熱血沸騰，為這位不可思議紀錄的創造者高呼「MVP」。

居里今場射入2記三分、交出11分，生涯累積4000球三分球聯盟排名榜首，與第二名占士夏登的3127球已相差873球，第三名的則為列拿特的2794球，「咖哩仔」的超神三分紀錄在近年難以被打破。

生涯三分球突破4000球，居里賽後對此形容「已超越我最瘋狂的夢想」，「我不知道未來我還能再射入幾球，但我會盡我所能的推動這項紀錄。我認為我只是在讓大家了解近代比賽的變化，而我成為了其中的一部分。」談及居里在37歲生日的前一天再度寫下聯盟的新歷史，勇士教頭卡爾表示：「這個數字讓人難以理解，當然或許未來某一天它會被打破，但他的成就遠不只限於數字，他的比賽總是能令人著迷。」