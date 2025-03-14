學界手球精英賽　男拔反勝心誠奪三連冠

全港學界精英手球比賽男子組決賽，於周五（14日）假啟德體藝館習藝坊上演，力爭衞冕的拔萃男書院，下半場落後4球差距下，在讀秒階段力追至18：18平手，最終在互射7米球對決以4：3擊敗基督教香港信義會心誠中學，成功蟬聯三連霸，中六隊員陳宇謙獲頒最有價值球員。同日上演的季軍戰由德信中學以23：16挫聖言中學奪季。

男拔今屆再與心誠合演上屆決賽翻版，心誠以「復仇者」身份捲土重來，今場上半場氣勢力壓男拔以10：7領先。一度落後的男拔在下半場蓄意反撲，不過心誠有張敖馳入球穩回節奏，加上謝澤宇靈活閃過對方防線得分繼續領先13：10。男拔始終緊咬在3球內差距，隨後憑蔡華泓和蕭海宏貢獻入球，為球隊首度追成17：17平手。

讀秒階段心誠門將謝卓亨救球成功，惟劉展昇最後一球中場遠射未能得手，男拔在法定時間迫和18：18，將比賽拖入互射7米球分勝負。男拔前4人均成功破門，反觀心誠第2球射失，落後3：4陷入被動。男拔最後一擊由陳宇謙操刀，惟失誤射出門框外給對手追平機會，不過最後心誠的文俊豪未能頂住壓力，同樣射失關鍵一球，最終男拔全場以22：21驚險取勝，成功衞冕三連霸。