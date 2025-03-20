咁大貪？利物浦想用紐尼斯換艾華利斯

利物浦今季「4冠王」夢碎，依家只剩英超冠軍即將到手，球隊已提前準備下季再挑戰各大錦標，其中鋒線重整係主要任務。據報利物浦睇中阿根廷前鋒祖利安艾華利斯，並想用烏拉圭前鋒達雲紐尼斯作為交易條件之一，希望馬德里體育會放人。

祖利安艾華利斯上年由曼城轉投馬體會後，用表現證明自己係世界最佳前鋒之一，今季各項賽事已入23球，自然獲得利物浦賞識。事實上，利物浦喺上年已經想簽祖利安艾華利斯，但就被馬體會截足先登，著名記者Fabrizio Romano亦表示：「利物浦上年都想簽艾華利斯，但佢依家喺馬體會好開心，而且只係加盟9個月，目前(利物浦斟介)未有實質進展，要再睇下之後發展。」

足球網站《Give Me Sport》報道，馬體會對利物浦前鋒達雲紐尼斯亦都有興趣，令「紅軍」打起用紐尼斯做籌碼換祖利安艾華利斯嘅如意算盤，不過報道指馬體會只係打算為達雲紐尼斯支付3,300萬鎊轉會費，而馬體會上年用超過8,000萬鎊簽祖利安艾華利斯，依家身價肯定超過1億鎊，利物浦相信仲要補多好多錢先有得傾。