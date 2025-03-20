曼聯5月訪港？霍啟山：一切等主辦方公布

足總周四（20日）晚上於九龍灣百樂金宴宴會廳召開2025周年大會，會後主席霍啟山受訪，就盛傳曼聯暑假訪港一事，未有正面回應；同時他又透露自己將赴新加坡，親身支持港隊下周二（25日）的亞洲盃外圍賽第三圈首場賽事。

今屆由周年大會足總總幹事張炎有主持會議，足總主席霍啟山、會長貝鈞奇、董事局成員徐英偉、朱浩賢，連同多支港超球隊皆有派代表出席，會上一共審議了14項議程，歷時約一個半小時。

對於早前有消息指，英超勁旅曼聯將於5月尾訪港進行表演賽，足總主席霍啟山會後受訪時，未有證實傳聞，強調一切待主辦單位公布：「有唔同單位申請暑假喺香港搞友誼賽，依家等啲主辦單位協調場地，決定去啟德體育園定香港大球場搞，畀佢哋自己公布，足總會配合同支持。」

「霍生」續道會赴新加坡，支持「大港腳」在下周二（25日）出戰「亞盃外」，他希望藉機與球迷交流：「如果安排到，我都想同球迷見面同交流，一齊將香港足球愈搞愈好。」值得一提，足總正爭取把6月主場鬥印度的「亞盃外」，在啟德體育園舉行，總幹事張炎有稱，球員能否適應場地，為其中一個考慮因素。