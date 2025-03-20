【歐國聯】反保守傳統抗德國　意大利搶攻大變身

今晚歐國聯A級聯賽淘汰賽8強首回合大戰，意大利主場硬撼宿敵德國。意大利一反保守傳統，喺「光頭佬」史巴列堤麾下主張進攻，撞正火力超強嘅「日耳曼兵團」，為搶先機勢必合演入球騷，2.5球大盤咪錯過。（周五凌晨3時45分開賽）

查實史巴列堤之前帶領拿玻里奪得意甲冠軍，都係有前冇後，佢吸取上年歐國盃失敗嘅教訓，冇再喺風格上搖擺不定，堅持打進攻足球，佢哋喺歐國聯A2組6戰獲4勝1和1負，狂轟13粒，其中5場開3球或以上，只因得失球差不及法國而跌落次名出線。假如意大利過到呢關，唔單止去到4強或決賽會獲主場之利，喺嚟緊世盃外可分到只得3支對手（盧森堡、北愛爾蘭同斯洛伐克）嘅A組，若果畀德國淘汰，佢哋喺世盃外會被安排到有4支對手（愛沙尼亞、以色列、摩爾多瓦同挪威）嘅I組，對於之前兩屆無緣決賽周嘅「藍衣軍團」嚟講，梗係A組較易踢，今場一定狂攻德國博晉級。

另邊廂，德國雖然喺上年歐國盃8強止步，但自從少帥拿高斯文執教後明顯重上正軌，就算卻奧斯、紐亞同湯馬士梅拿等老將退出國家隊，依然喺歐國聯A3組6戰獲4勝2和未輸過，仲狂入18球，火力冠絕A級聯賽群雄，而過程中如夏維斯、富克洛等攻擊手都曾因傷缺陣，但拿高Sir總係搵到代替人選，因此今次就算冇夏維斯、科利安華迪斯，仍有穆斯亞拿、基連甸斯特等擔大旗，相信對進攻影響不大。拿高Sir賽前表明想爭冠，唔會做縮頭烏龜，今仗實會多波入。

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