【世盃外】英格蘭睇定食　半細博得過

世界盃歐洲區外圍賽K組上演重頭戲，「三獅軍團」英格蘭主場迎戰阿爾巴尼亞，亦係新任主帥杜曹領軍第一擊，勢必矚目。杜曹曾經執教車路士，對英格蘭球員並唔陌生，今次點兵亦未有太大改動，因此即使新官上任，球隊踢法未必會有大轉向，既然英格蘭近5場半場全開1球或以下，習慣謀定後動，1.5球半場細值得一試。（周六凌晨3時45分開賽）

杜曹首份名單最矚目本來係重召拉舒福特同佐敦軒達臣，渴望重燃世盃夢嘅「福仔」落場肯定有睇頭，不過近期更值得留意嘅，就係剛協助紐卡素奪取英聯盃冠軍嘅32歲「九指神將」丹般恩，如果丹般恩獲派上陣，將成為英格蘭近15年最大年齡首次披甲球員，同時亦可以顯示杜曹如何「獨具慧眼」。

英格蘭喺上任主帥修夫基領軍期間，曾兩度打入歐國盃決賽及1次世盃4強，執教後期偏向保守嘅「悶蛋足球」令捧場客感覺唔夠痛快；然而杜曹執教車路士期間嘅戰術，着重後場組織同短傳推進為主，亦唔係太着重搶攻，雖然今場係佢上任第一擊，但未有安排熱身賽情況下，將帥之間都需要時間磨合，相信上半場係一個適應期，入球唔會多。

至於阿爾巴尼亞喺K組實力只算中游，首戰就要作客對住熱門英格蘭，後防屯重兵係必然布局，上半場球員好氣好力之下，相信有能力抵擋對方狂轟猛炸，捧半場細有一定依據。

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