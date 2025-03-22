賽馬會菁英盃　Ａ組煞科戰！大埔求反彈撲擊港會

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適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔，且看會否有意外賽果。港會今場有韋俊軒、申在鎬、彬尼、麥根尼高及陳恆亮5位U22小將擔正，派出唐道碧及羅素壓陣，麥美倫在中場派牌，支援箭頭關歷克攻堅；大埔方面，門將雲天樂及新兵奇雲莫雷拉首度擔正，派出郭縉諾、張志昊及宏愷志3位U22小將，杜國榆在中場派牌，入球重任落在伊高沙托尼身上。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

港會正選：

88 韋俊軒 [GK]

4 唐道碧

8 麥美倫

18 積施利

19 申在鎬

26 羅素

44 彬尼

67 麥根尼高

74 史加利

77 陳恆亮

80 關歷克

大埔正選：

25 雲天樂 [GK]

4 馮冠鳴

15 杜國榆

17 郭縉諾

18 伊高沙托尼

19 林樂賢

21 張志昊

22 宏愷志

27 奇雲莫雷拉

80 鍾偉強

99 鄭子森

港會後備：

95 李溢晉 [GK]

6 奧斯卡

7 陳灝

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

20 黃琛喆

23 梁城祖

24 李宗恒

30 博偉程

40 歷祈活

大埔後備：

1 戴廷匡[GK]

30 黃曉朗[GK]

2 楊學敏

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

10 奇雲巴迪

12 謝臣

20 帕特華維迪

26 李家豪

28 徐朗

適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播），且看會否有意外賽果；尾場出線生死戰，次席東方硬撼第4位的傑志，雙方賽前僅差2分，後者贏波即可反壓對手出線，必定打甩髀！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

大埔上場聯賽主場不敵東方，頓失榜首優勢，主教練李志堅坦言有少許不開心，但認為兩隊目前僅差距1分，相信球隊仍有機會奪冠。今日轉戰「賽馬會菁英盃」，「堅Sir」指在篤定出線下，會讓個別主力休息，以留力聯賽及「足總盃」：「坦白講成個球季暫時得呢場波，係唔影響任何爭標形勢，同時冇法子預測B組排名，所以會諗住輪換。」

堅Sir：例行公事都想贏

惟「堅Sir」強調即使賽果無關痛癢，仍會盡力爭取贏波：「踢波永遠唔會想輸，希望後備球員落到場證明自己，贏到波對士氣都有幫助。」陣容方面，隊長加比爾累積5黃停賽，正隨大港腳和U22出外比賽的謝家榮、陳肇鈞、尼高拉斯及李樂謙同時缺陣，另外小將宋紘毅及馬卡雷拿上陣成疑。

至於出線無望的港會，主教練谷卓斯盼望球員為自己而戰：「今場會派啲平時比較少落場嘅球員出嚟，希望佢哋畀心機，證明自己有能力留隊。」谷卓斯指由於林澔希和曾俊軒隨港隊U22友賽緬甸，未能候命，坦言今仗困難重重：「雖然大埔有多位主力缺陣，但佢哋陣容夠深度，畀到我哋好大壓力。」

里奧：珍惜每次反擊機會

前鋒里奧形容大埔防線穩健，盼隊友珍惜每次反擊機會：「大埔中後場好硬淨，高波好難頂贏佢哋，不過我哋班仔勝在夠活力，加上小西灣場比較大，啱晒打反擊，做得好啲都有權偷雞。」