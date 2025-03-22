賽馬會菁英盃 Ａ組煞科戰！大埔求反彈撲擊港會
2025年03月22日 14:01
東網電視更多新聞短片
賽馬會菁英盃：港會 VS 大埔
【東網按次收費直播】
適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔，且看會否有意外賽果。港會今場有韋俊軒、申在鎬、彬尼、麥根尼高及陳恆亮5位U22小將擔正，派出唐道碧及羅素壓陣，麥美倫在中場派牌，支援箭頭關歷克攻堅；大埔方面，門將雲天樂及新兵奇雲莫雷拉首度擔正，派出郭縉諾、張志昊及宏愷志3位U22小將，杜國榆在中場派牌，入球重任落在伊高沙托尼身上。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
港會正選：
88 韋俊軒 [GK]
4 唐道碧
8 麥美倫
18 積施利
19 申在鎬
26 羅素
44 彬尼
67 麥根尼高
74 史加利
77 陳恆亮
80 關歷克
大埔正選：
25 雲天樂 [GK]
4 馮冠鳴
15 杜國榆
17 郭縉諾
18 伊高沙托尼
19 林樂賢
21 張志昊
22 宏愷志
27 奇雲莫雷拉
80 鍾偉強
99 鄭子森
港會後備：
95 李溢晉 [GK]
6 奧斯卡
7 陳灝
9 里奧
10 薩拉沙
15 素朗臣
20 黃琛喆
23 梁城祖
24 李宗恒
30 博偉程
40 歷祈活
大埔後備：
1 戴廷匡[GK]
30 黃曉朗[GK]
2 楊學敏
6 羅振庭
7 馬卡雷拿
8 柏連尼
10 奇雲巴迪
12 謝臣
20 帕特華維迪
26 李家豪
28 徐朗
適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播），且看會否有意外賽果；尾場出線生死戰，次席東方硬撼第4位的傑志，雙方賽前僅差2分，後者贏波即可反壓對手出線，必定打甩髀！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
大埔上場聯賽主場不敵東方，頓失榜首優勢，主教練李志堅坦言有少許不開心，但認為兩隊目前僅差距1分，相信球隊仍有機會奪冠。今日轉戰「賽馬會菁英盃」，「堅Sir」指在篤定出線下，會讓個別主力休息，以留力聯賽及「足總盃」：「坦白講成個球季暫時得呢場波，係唔影響任何爭標形勢，同時冇法子預測B組排名，所以會諗住輪換。」
堅Sir：例行公事都想贏
惟「堅Sir」強調即使賽果無關痛癢，仍會盡力爭取贏波：「踢波永遠唔會想輸，希望後備球員落到場證明自己，贏到波對士氣都有幫助。」陣容方面，隊長加比爾累積5黃停賽，正隨大港腳和U22出外比賽的謝家榮、陳肇鈞、尼高拉斯及李樂謙同時缺陣，另外小將宋紘毅及馬卡雷拿上陣成疑。
至於出線無望的港會，主教練谷卓斯盼望球員為自己而戰：「今場會派啲平時比較少落場嘅球員出嚟，希望佢哋畀心機，證明自己有能力留隊。」谷卓斯指由於林澔希和曾俊軒隨港隊U22友賽緬甸，未能候命，坦言今仗困難重重：「雖然大埔有多位主力缺陣，但佢哋陣容夠深度，畀到我哋好大壓力。」
里奧：珍惜每次反擊機會
前鋒里奧形容大埔防線穩健，盼隊友珍惜每次反擊機會：「大埔中後場好硬淨，高波好難頂贏佢哋，不過我哋班仔勝在夠活力，加上小西灣場比較大，啱晒打反擊，做得好啲都有權偷雞。」