「校長」拿度帖文讚揚：Coleman，為你而傲

香港球手黃澤林在邁阿密網賽殺退世界排名14的舒爾頓，震驚網壇，已退役的西班牙傳奇拿度也對這位「學生」作高度表揚，在社交平台帖文:「Coleman，我們為你感到驕傲，為香港贏得歷史一仗!」

即使拿度於去年已正式掛拍，離開賽場，但對網壇仍然相當關注，特別是在正進行的邁阿密大師賽中，有不少球員是他的西班牙拿度學院學生，當中包括香港的Coleman及菲律賓少女艾娜（Alexandra Eala），他們都為自己的國家地區寫下歷史一頁。

世界排名182位的黃澤林，成為邁阿密網賽史上，歷來第二位排名低的球手闖入第3圈，拿度在愛徒賽後即在社交平台X留言恭賀:「這個勝利背後花了很多的努力。Coleman，我們為你感到驕傲，為香港贏得歷史一仗!」至於拿度網球學院亦上載了黃澤林致勝一刻的片段，並帖上寫上:「夢想成真！黃澤林贏得生涯最佳一仗，擊敗舒爾頓，我們為你感到自豪！」

至於菲律賓的艾娜則淘汰了前法網冠軍奧絲達賓高，成為首位擊敗世界排名前30位的菲律賓女將；這位美少女從13歲起就在馬略卡的拿度學院接受訓練，而拿度亦注意到這位前美網青少年冠軍，對菲律賓帶來很大影響。

黃澤林與艾娜將分別在男女單第3圈面對澳洲的禾頓及5號種子的澳網冠軍姬絲，「校長」拿度將會繼續關注，在背後力撐。