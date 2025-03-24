新西蘭5戰全勝晉級世界盃　澳洲後悔嗎？

2026年世界盃第2支出線球隊誕生，新西蘭周一(24日)在大洋洲區決賽3比0大勝新喀里多尼亞，取得該區唯一一張世界盃入場券，歷來第3次進軍世界盃決賽周，亦是繼2010年世界盃後，再度亮相決賽周。

新西蘭以往只試過喺1982年及2010年出席世界盃，2026年北美世界盃擴軍至48隊，新西蘭成為最大得益者，因為自從澳洲離開大洋洲區後，新西蘭在區內足球再無敵手，只係近3屆外圍賽都喺洲際附加賽出局，而今屆大洋洲區獲得1個直接出線名額，唔使再打洲際附加賽，新西蘭就喺全無對手下出線。

大洋洲區外圍賽最後階段由8隊分成兩組角逐，新西蘭在小組賽分別擊敗塔希提、瓦努阿圖同埋薩摩亞全勝出線，4強擊敗斐濟，決賽贏新喀里多尼亞，5場比賽攻入29球只失1球，首席球星基斯活特攻入9球，成為賽事神射手。

澳洲2006年離開大洋洲，加入亞洲足協爭世界盃出線權，估唔到依家大洋洲區出線咁輕鬆，而且相信新西蘭以後每一屆都會亮相世界盃，至於澳洲今屆喺亞洲區陷於苦戰，出唔出到線都係未知之數。