榜首大戰！伊朗讓唔起烏茲別克

世盃外亞洲區A組上演伊朗對烏茲別克嘅榜首大戰，伊朗現時7戰6勝1和得19分高踞榜首，再攞1分就出線，烏茲別克落後3分排第2，佢哋同第3位阿聯酋及第4位卡塔爾有6分距離，站喺烏茲別克角度去睇，作客伊朗和波已足，何況雙方近3次交手全部打和，既然和波係雙贏，伊朗讓半一梗係要下盤。（港台電視32周三凌晨零時直播）

伊朗上場2比0擊敗阿聯酋，以19分排榜首，拋離第3位阿聯酋同第4位卡塔爾9分，已經手執「至尊」，今輪再攞1分就提前2輪出線，甚至乎阿聯酋同卡塔爾今輪對北韓同吉爾吉斯失分，伊朗亦可以自動出線，所以對於伊朗嚟講，已經冇乜出線壓力，今場對烏茲別克即使係榜首之爭，都唔使咁肉緊，大可以放緩節奏睇定嚟踢，準備同主場球迷開Party。

至於烏茲別克，佢哋最後3輪順序對伊朗、阿聯酋同卡塔爾，睇落唔易踢，但其實只要保住3場不敗就出線，今場踩入伊朗地頭，可謂目標明確，就係不求有功但求無過，烏茲別克踢法體力化，球員一心嚴守陣地同避免犯錯，伊朗都冇佢哋符，只要堅持住唔好先失波，拖拖吓就完場，而且兩隊首循環試過踢成0比0，今場同一劇本再做一次，相信唔太困難。

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