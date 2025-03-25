香港隊　足總辦蘭桂坊睇波派對　球迷：氣氛好正

港隊周二（25日）晚作客新加坡出戰第3圈「亞洲盃外圍賽」C組首場賽事，足總同日於蘭桂坊酒吧舉辦球迷睇波派對，現場除了有50名球迷一同觀戰外，東方3位外援賀爾、巴科爾及丹尼爾亦有現身出席聚會，其中球迷Monkey表示活動氣氛熱鬧，期望日後有機會繼續舉辦類似活動，以凝聚球迷齊撐港隊。

足總是次與蘭桂坊合作舉辦球迷睇波派對，現場有超過50位球迷出席，每位出席球迷可以獲得港足聯乘的本地品牌手工啤酒外，足總亦特意邀請東方3位外援後衞賀爾、丹尼爾及射手巴科爾，與一眾球迷同樂兼為港隊打氣。

其中球迷Monkey大讚現場氣氛熱鬧，期望日後港隊作客賽事，可再參與類似聚會：「之前一啲香港作客嘅比賽都比較少搞呢類Party，今次足總同本地啤酒品牌仲有酒吧合作，整體氣氛好正，因為其實唔係每一個球迷都咁得閒飛去作客睇波，如果下次作客都有類似嘅活動，一班人咁樣聚埋睇波，梗係開心過自己喺屋企睇。」

對於是次派對每人收費港幣500，僅包括現場任飲特定合作品牌啤酒，另一位球迷張先生亦坦言收費略高，相信可以有下調空間，或配合額外餐飲套餐：「500蚊呢個價錢可能就要包埋嘢食，有啲小食頭盤會更加好，不過始終振興本土經濟，加埋難得有呢啲球迷活動，就算500蚊1000蚊都好，我都一定會嚟支持。」