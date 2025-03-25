亞盃外　港隊新加坡互交白卷

香港男子足球代表隊周二（25日）晚上作客新加坡國家體育場，出戰第3圈「亞洲盃外圍賽」C組首場賽事，面對世界排名低5位的新加坡。結果兩隊踢成0比0完場，各得1分，港隊下場將於6月10日主場硬撼印度。

港隊派出葉鴻輝把守最後一關，陳晉一和孫銘謙扼守後防，祖連奴、黃威及顏卓彬控制中場，支援艾華頓和安永佳攻堅，吳宇曦及米高先列後備；新加坡方面，效力泰超巴吞聯的射手伊翰芬迪在後備席待命。

開賽僅兩分鐘，即有驚險鏡頭，陳漢瑋接應沙利恩角球撞入，但史超活侵犯葉鴻輝在先，入球無效。25分鐘，新加坡黃金機會，史超活右路傳中，郭家溍撞射被葉鴻輝救出後，加多腳又被周緣德護空門。35分鐘，港隊以茹子楠入替黃威，提升活力，5分鐘後，艾華頓開出角球，安永佳頭槌被門將馬拔沒收，兩隊半場踢成0比0

港隊換邊後嘗試搶攻，47分鐘，艾華頓右路射門被馬拔接實，14分鐘後，艾華頓開出角球，安永佳頭槌中楣彈出。66分鐘，孫銘謙被對手攔截後，祖連奴第一時間起腳，同樣未能攻破馬拔十指關，70分鐘，港隊換入余在言及李小恆，加強攻力，但7分鐘後，安奴單刀笠射得手，惟旁證指他越位在先，港隊大難不死，港隊88分鐘再以亞歷斯祖入替有傷在身的陳晉一，但都未能改寫比數，港隊以0比0賽和對手。值得一提，同組另一場分組賽，印度主場與孟加拉同樣踢成0比0平手。

港隊主教練韋斯活在賽後記招，解釋上半場換走黃威的決定：「黃威係用到波，只係當時我哋需要加強防守，確保今場至少唔好輸，所以先做呢個換人調動，佢都明白我嘅諗法。」

韋斯活亦稱讚新加坡今仗發揮較為出色，直言能保住1分有少許運氣加持：「新加坡兩次將個波擺咗入網，又用死球製造好多威脅，好在大家下半場表現有改善，但今場唔使失波係有啲好彩。」