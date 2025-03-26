公鹿後衞列拿特右小腿靜脈血栓　無限期缺陣

NBA球隊公鹿迎來壞消息！陣中球星列拿特（Damian Lillard）被診斷出右小腿深層靜脈血栓，將會無限期缺陣。公鹿目前僅排東岸第5，缺少列拿特之下，要在常規賽爭取更高排名，甚至衝擊總冠軍難度極大。

現年34歲的後衞列拿特，生涯9度入選明星賽，本季場均24.9分兼交出7.1次助攻，屬於繼「字母哥」安迪杜甘普後，公鹿陣中第二得分主力。不過列拿特最近因小腿拉傷，已缺席近3場比賽，直至近期再被診斷出為右小腿深部靜脈血栓，需要透過抗凝血藥物穩定狀況，因此將無限期缺陣。

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）在聲明中表示，會確保列拿特在完全康復後才歸隊：「我們會全力支持，確保他能通過一系列嚴格標準，安全地重返球場。醫療團隊表示他的情況，極不可能復發，我們很慶幸能及早發現並進行治療，這對他的康復幫助很大。」

至於列拿特則稱對傷病感到遺憾，但對康復之路充滿信心：「即便我非常熱愛籃球，但必須為了家庭、孩子著想。我很感激公鹿球團迅速安排相關檢測，在整個過程中不斷給予支持，期待能夠克服這道難關，延續自身職業生涯。」