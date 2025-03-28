世界田聯將採「臉頰拭子」測試　禁跨性別運動員參加女子賽

世界田聯主席施巴斯坦高爾正式宣布，經過商討後該組織已批准重新引入90年代己停用的染色體檢測，對女性運動員進行臉頰拭子及乾血點測試，以確保競賽的公平性；預計新規定將於今年9月的世界田徑錦標賽實施。

最近有關女性運動員及跨性別運動員的問題再惹起關注，世界田聯藉着早前於室內世錦賽期間與各會員作出討論及落實修例，施巴斯坦高爾表示：「運動員在其職業生涯中只需進行一次測試，田聯會尋找一間有能力進行非入侵性頰拭子及乾血點測試的供應商；運動員只需接受一次測試，以證明她們不具有SRY基因，即Y染色體上決定睪丸發育的主要基因。」換言之，如果驗出SRY基因，即反映帶有男性特徵的Y染色體，將終身禁止參加女子組賽事。曾兩奪奧運冠軍的高爾，上周未能成功競選國際奧委會（IOC）主席，他強調這項措施對維護女性運動的完整甚為重要，並呼籲IOC在跨性別爭議上要發揮領導作用，非由各體育總會自行決定。

世界田聯目前禁止已經歷男性青春期的跨性別女性參加女子比賽，並要求體內睪固酮水平較高的女性DSD(性別發展差異)運動員降低體內睪固酮水平，才可參加比賽。