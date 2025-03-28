港超聯　東方保榜首優勢轟炸港會

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周六「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，尾場榜首東方於旺角大球場出擊，恭迎排尾二的港會，且看前者能否「4殺」對手！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方剛於「賽馬會菁英盃」晉級4強，今重返聯賽戰線迎戰港會，東方雖然今季各項賽事3度擊敗對手，惟主教練盧比度（Chino）未敢輕敵：「港會班球員好有活力，早排仲入咗『足總盃』4強，我哋要打醒精神，唔好以為贏硬。」Chino又透露卡路士已傷愈復操，惟狀態有待提升。

洛迪古斯同隊友漸見默契

第3度效力東方的洛迪古斯，揚言會盡力為球隊爭勝：「港會有幾位經驗球員帶住，絕對唔易踢，但教練團已經做足準備，而且我同Noah（巴科爾）及Victor（巴杜姆）默契愈嚟愈好，有信心贏到波。」

港會今季各項賽事三度面對東方全敗之餘，共失10球，主教練谷卓斯形容對手實力強大，希望球員盡量為對手製造麻煩：「東方為保住個榜首，今場實去盡，但我哋次循環喺主場，捱到77分鐘先畀馬高斯入波，證明只要保持專注，有能力令對手踢得辛苦啲。」

陳灝：要珍惜反擊機會

前鋒陳灝指會把握僅有機會，盡力炮製驚喜：「可能大部份球迷覺得東方秤高好多，但我哋落到場實鍊到盡，而且『波係圓嘅』，希望隊友守好每一球，反擊方面踢得決斷啲，咁就有機會偷雞。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

1葉鴻輝

17賓紀文 72拿亞 6米祖域 30黃梓浩

16梁振邦 27馬高斯 23馬希偉

10費利浦薩 99洛迪古斯 7巴科爾

港會

1費查

18積施利 26羅素 4唐道碧 22比提

99陳浩嘉 8麥美倫 10薩拉沙

7陳灝 9里奧 20黃琛喆

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