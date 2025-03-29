大專足球　入波助理大封王　潘沛軒：我仲係得嘅！

受早前暴雨影響，「2024-25年度大專盃男子足球比賽」季軍及冠軍戰延至周日（29日），才在聯校運動中心上演。最終尾段一度9人迎戰的理大，憑傑志射手潘沛軒及梁僖朗各入一球，以2比1反勝城大，繼2018-19學年後再度封王。

今屆季軍及冠軍戰，原定在3月15日舉行，但受到狂風雷暴影響，季軍戰踢了72分鐘後無奈腰斬，決賽則遭取消，兩場比賽最終押後至是日才舉行。由於撞正冠忠南區對傑志的港超聯，理大缺少陳傲軒、馬斐和陳潤潼3名主力，未能全力出擊；惟正選仍有潘沛軒、葉卓文、李樂謙、容昊、顏翱天、吳柏希壓陣。城大方面，則有張廣然、陳浩嘉和林千裕3名港超兵擔正。

牌面較弱的城大，19分鐘卻搏到十二碼，由隊長周睿弘操刀射入，半場領先1球。易邊後理大加強攻勢，60分鐘潘沛軒近門撞入追成1比1。78分鐘更再下一成，梁僖朗接應角球頂入。反超前的理大之後更迎來好消息，陳傲軒、馬斐和陳潤潼3人，齊由香港仔運動場趕到現場，並先後入替。

不過兩隊隨後爆發衝突，理大先有入球功臣梁僖朗因打架罰紅牌，陳潤潼亦領黃；臨完場前「阿潼」再因踢走皮球，兩黃一紅被趕出場。不過踢多兩人的城大之後圍攻不果，最終理大維持贏2比1，成功捧走冠軍。

至於頭場季軍戰，由72分鐘開始比賽，連同補時僅踢了24分鐘便完場，最終兩隊同樣未有增添入球，香港浸會大學維持贏香港大學2比1，順利贏得季軍。

傑志射手潘沛軒今場獲傑志放人出戰大專盃，更成功攻入一球，賽後他盼藉今次機會好好證明自己：「始終最近喺超聯都少出場，或者好耐冇入過波，希望依球可以提升信心。同埋自己亦都想透過今場波，向（傑志）教練證明自己仲係得嘅，可以擺到個波入網！」此外，正就讀英文及應用語言學課程Year 1的「潘沛」，又透露到自己的讀書近況：「讀得幾開心，成績都好，至少合格嘅。」