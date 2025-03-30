麥巴比新絕招率皇馬反勝　追平C朗入球紀錄

西甲爭霸競爭激烈，皇家馬德里周日(30日)凌晨主場3比2反勝雷加利斯，追到同踢少1場嘅巴塞隆拿同分。法國前鋒基利安麥巴比表現神勇，射入精彩罰球奠勝，而佢今場梅開二度之後，亦追平C朗拿度喺皇馬首季入33球紀錄，成績斐然。

皇馬今場攻勢不斷，32分鐘麥巴比主射12碼乖巧笠入，但開心唔夠1分鐘就被迪亞高加西亞追平，完半場前再輸反擊被丹尼拉巴攻入。皇馬換邊後加強進攻，祖迪比寧咸47分鐘射成2比2，去到76分鐘皇馬禁區頂博到罰球，麥巴比主射貼柱而入，助皇馬後上贏3比2，繼續向巴塞施壓。

呢球係麥巴比職業生涯首次罰球入波，雖然射門前有法蘭加西亞踩定，只算係間接自由球入波，但麥巴比賽後透露呢個係佢苦練新絕招：「我同教練組練咗幾個星期，我知呢個角度適合射門，當時我問其他人可唔可以畀我射，最終都成功入波。」

麥巴比近況大勇，近3場聯賽入5球，今季總入球數字達到33球，追平C朗(09/10)、雲尼斯達萊(06/07)喺皇馬首季入球數字，球會史上僅次於92/93球季嘅森莫蘭奴(37球)，麥巴比表示：「球隊成績永遠係最重要，但追平C朗入球數字係非常特別，我同C朗經常傾偈，佢畀好多意見我，入波當然好，但喺皇馬最重要係贏冠軍。」