傑志女足提前封后　朱志光：教女仔絕對唔易

由「冠軍教練」朱志光領軍的傑志女子隊周六（29日）晚上在青衣東北公園，出戰賽馬會女子足球聯賽（甲組）首階段最後一場賽事，憑著前鋒朱寶恩的頭槌，最終以1球小勝仁足社，聯賽12戰全勝下，提早3輪封后。

今屆女子甲組聯賽分為兩個階段，第一階段以雙循環形式進行，排名前4位球隊將可躋身「爭標組」；4隊之後再在第二階段賽事，以單循環形式交手，而經過兩個階段後，累積積分最高者即為冠軍。今場為傑志女足首階段的最後一仗，但由於賽前已領先次席的仁足社11分，在兩隊各自只剩餘4場比賽情況下，「藍鳥」今場只要保持不敗即可提前封后。

兩隊今場同樣精銳盡出，「藍鳥」由梁蔚雅把關，鍾貝琪與外援Dani Vos鎮守後防，張煒琪、蘇鎧霖分任兩翼，支援朱寶恩攻堅。仁足社方面，隊長馬澤純與胡彩瑤負責防務工作，曾麗薇在中場掃蕩，入球重任落在陳綺馨、梁匡喬身上。半場雙方互交白卷，直至75分鐘朱寶恩接應角球，前柱一頂破網，最終傑志1球險勝而回，提早3輪捧走聯賽冠軍。

曾帶領傑志男子隊獲獎無數的朱志光，今季首坐正執教女子隊，亦隨即捧走聯賽冠軍，他賽後受訪時亦表示十分開心：「男子頂級聯賽所有冠軍我都攞過晒，係唯獨女子隊未攞過；但同以往喺港超一樣，我其實微不足道，都係球員功勞，要多謝佢哋。」「朱Sir」又認為執教女子隊，未如外界想像般容易，希望球員之後繼續進步：「看似好容易，其實都好難，因為始終球員唔係全職，好多都有工作，協調訓練要花啲功夫。嚟緊目標都係準備亞冠賽事，希望入到正賽。」

至於今季新加盟傑志的射手朱寶恩，連同今場後已在聯賽轟入11球，為傑志封后的功臣之一，惟她卻毫不邀功：「當然喺中國回流番嚟，加上『朱Sir』教識我好多嘢，都進步咗嘅，但護波同身體對抗仲有待改善；最重要係有班隊友，冇佢哋傳波，邊會入咁多波。」雖然已提早封后，但尚有第二階段賽事，朱寶恩表示球隊會繼續爭取贏波：「既然贏晒首階段，當然想贏埋爭標組，目標今季全勝！」而提到首季執教女足的「朱Sir」，朱寶恩則大讚他相當專業：「練波上佢好認真，當見到你有嘢做得唔好，佢會好細微去講，等你改善同再做好啲。」