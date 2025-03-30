艾殊利高爾：曼城發茅爭最後一盃

較早之前，般尼茅夫終於一嘗在英超擊敗曼城的滋味，終結鬥藍月15連敗兼連續22場不勝的尷尬局面。

然而，若般尼茅夫能在周日英足盃8強再贏曼城的話，意義將遠比之前聯賽的3分重大，皆因將意味他們史上首次殺入英足盃4強。

對於這支南岸球隊來說，他們度過了一個令人驚嘆的球季，現於聯賽榜排第10位，不過在近幾周遇到小低潮，經歷了之前11場聯賽不敗的情況下，近5場比賽於法定時間未嘗勝果。

他們需要盡快重拾2025年初的佳態，事關其對手曼城近幾季一直稱霸英足盃，並連續6屆在這項盃賽成為4強分子。

考慮到曼城過去10年所取得的成功，今季無疑對這支由哥迪奥拿領軍的球隊最慘淡球季，但他們深知英足盃是今季能夠有冠軍落袋的最後希望，因此我預計領隊和球員都會為此打醒十二分精神。

跟般尼茅夫一樣，他們最近的狀態也並非太理想，近6場比賽僅贏2場，而且於近15場作客比賽中12場有失球，當中包括於在活力球場以1:2不敵今仗對手般尼茅夫。

曼城在今屆英足總盃的抽到好籤，晉級過程只碰上沙福特城、奧連特及普利茅夫等較低組別球隊，意味般尼茅夫將是他們在今屆賽事遇到的首個英超對手。換言之，曼城不能像之前一樣先讓主力休息，而是打從比賽一開始就要全力以赴。

雙方都有國腳球員踢畢國際賽歸隊，因此希望沒有受傷的情況出現。

雖然般尼茅夫在聯賽曾擊敗曼城，但曼城已將全副精神寄託在英足盃，並力爭連續7屆殺入4強。我預計這股動力將幫助他們在這場8強戰獲得勝利並晉級。