曼城防線走晒樣　般茅搶韁先下手為強

英足盃8強，壓軸一戰般尼茅夫主場硬撼曼城。「巨人殺手」般尼茅夫今季不時有佳作，聯賽主場就贏過阿仙奴及曼城，重遇手下敗將，球員心理上佔有優勢，隨時搶攻先下手為強。曼城實力及氣勢今非昔比，加上防線天殘地缺，近5場作客有4次先失波，梗係博「般茅」第一隊入球。（Now 651周日晚11時30分直播）

論聯賽排名同球員星味，般尼茅夫的確唔係曼城嗰皮，但勝在踢法實際，往往遇強愈強，令唔少傳統勁旅吃盡苦頭，包括季初英超連鬥3支歐聯分子，先後淨勝阿仙奴2比0，打和阿士東維拉1比1，再以2比1砌低曼城，當中2場勝仗都係先開紀錄，可見「般茅」遇上強隊照樣主動出擊。雖然佢哋近期成績回落，近5場比賽法定時間不勝，但並冇改變「搶韁」風格，近3場都係先入波，主場有力先聲奪人。

目前喺英超排第5嘅曼城，首要目標當然係力保前4，英足盃錦標成為次要。由於「藍月亮」多位主力啱啱踢完國際賽，經過舟車勞頓，體力難免受影響，加上3位後衞史東斯、尼敦阿基及文路爾艾簡治同時養傷，令防線人腳雪上加霜。

事實上，「藍月亮」近2場英足盃對住低組別嘅奧連特及普利茅夫，領隊哥迪奧拿都派出唔少副選應戰，搞到晉級過程相當驚險，同樣先失波下反敗為勝，今仗遇上如狼似虎嘅「般茅」，分分鐘早段被主隊氣勢打窒，隨時又要打「逆境波」。

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