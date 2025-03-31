未出發先拍片　歐洲4豪門啟德宣傳戰

2025年03月31日 17:29
  • 東網電視
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    4支即將訪港的球隊，已在官網大力宣傳。
    啟德體育園公布今年7月上演兩場歐洲超級大戰，上演歐聯決賽翻版利物浦對AC米蘭，同埋北倫敦打吡阿仙奴對熱刺，4大歐洲豪門立即在球會社交網出片公布，雙方未交手，先在場外上演一場宣傳戰。
    利物浦在官方instagram連出兩條片，宣布今個夏天亞洲熱身賽有兩站，先到香港啟德，然後去日本，仲請來阿歷斯麥亞里士打、路易斯迪亞斯同遠藤航3名球員進行筷子夾豆大比併，為球隊嚟亞洲要用筷子先作熱身。
    利物浦片：
    https://www.instagram.com/p/DH2tlbiNqnx/　
    筷子比賽片：
    https://www.instagram.com/p/DH2wQ_0tJBr/　
    AC米蘭官方instagram片段有大量香港景物，穿插住該隊同利物浦交手嘅場面，見到兩隊主力激烈交手嘅畫面，令人期待比賽來臨。
    AC米蘭片：
    https://www.instagram.com/p/DH209mPsFY1/　
    阿仙奴官方instagram嘅宣傳片就比較傳統，係以比賽片段同香港夜景交替剪接，用以宣傳今次賽事，結尾係宣傳今次到香港嘅對手，係死敵熱刺。
    阿仙奴片：
    https://www.instagram.com/p/DH2vrwPImuU/　
    至於熱刺官方instagram嘅宣傳片就最短同最有心思，片開頭係熱刺比賽片段，然後拉闊畫面見到係公屋彩虹邨，再拉遠見到整幢建築物有熱刺標誌，並閃過香港多個景點，結尾係用中文繁體字寫住2025香港之旅，令人忍唔住要畀個讚。
    熱刺片：
    https://www.instagram.com/p/DH2ssZAKcet/?hl=en　