未出發先拍片　歐洲4豪門啟德宣傳戰

4支即將訪港的球隊，已在官網大力宣傳。

啟德體育園公布今年7月上演兩場歐洲超級大戰，上演歐聯決賽翻版利物浦對AC米蘭，同埋北倫敦打吡阿仙奴對熱刺，4大歐洲豪門立即在球會社交網出片公布，雙方未交手，先在場外上演一場宣傳戰。

利物浦在官方instagram連出兩條片，宣布今個夏天亞洲熱身賽有兩站，先到香港啟德，然後去日本，仲請來阿歷斯麥亞里士打、路易斯迪亞斯同遠藤航3名球員進行筷子夾豆大比併，為球隊嚟亞洲要用筷子先作熱身。

利物浦片：

筷子比賽片：

AC米蘭官方instagram片段有大量香港景物，穿插住該隊同利物浦交手嘅場面，見到兩隊主力激烈交手嘅畫面，令人期待比賽來臨。

AC米蘭片：

阿仙奴官方instagram嘅宣傳片就比較傳統，係以比賽片段同香港夜景交替剪接，用以宣傳今次賽事，結尾係宣傳今次到香港嘅對手，係死敵熱刺。

阿仙奴片：

至於熱刺官方instagram嘅宣傳片就最短同最有心思，片開頭係熱刺比賽片段，然後拉闊畫面見到係公屋彩虹邨，再拉遠見到整幢建築物有熱刺標誌，並閃過香港多個景點，結尾係用中文繁體字寫住2025香港之旅，令人忍唔住要畀個讚。

熱刺片：