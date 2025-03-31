【有片】球證竟是空手道高手？右腳命中施襲者
2025年03月31日 23:00
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球證竟是空手道高手？
南美球壇暴力場面司空見慣，就連球證好多時都「食過夜粥」，日前秘魯一場足球比賽，主球證在場上突然遇到場邊有人接近，意欲施襲，佢不慌不忙，以一記空手道右腳側踢，成功命中對手，姿勢相當正中，確係「技驚四座」！
球證起腳片段：
https://x.com/CruxVincit/status/1906607271909707947?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1906607271909707947%7Ctwgr%5E95e49219f08cc0baa72579a592f620831d45f318%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thesun.co.uk%2Fsport%2F34153247%2Freferee-karate-kicks-coach-peru%2F
據報該場比賽係秘魯盃，Sport Huaquilla對Magdalena CEDEC，比賽至82分鐘，球證阿里基向Magdalena CEDEC球員出示紅牌，將該隊一名球員驅逐出場，引來該隊一名職員不滿，手持水樽衝入球場，意圖襲擊球證。
球證阿里基明顯係空手道高手，當發現有人接近，佢並冇閃避或逃走，而係正面迎擊，一記右側踢將對方踢到瞓低，不過未知踢出呢一腳之後，會換嚟咩後果？