阿仙奴戰意成疑　惡客富咸搶開第一球

英超戰火重燃，阿仙奴主場迎戰富咸。「兵工廠」依家落後榜首利物浦12分，爭冠機會名存實亡，目標已轉移喺歐聯身上，反而富咸仲有得爭歐洲賽甚至歐聯資格，呢場「倫敦打吡」戰意更盛。富咸搶韁踢法兇猛，有望先拔頭籌，富咸「第一隊入球」博得過。（Now 622周三凌晨2時45分直播）

阿仙奴受嚴重傷兵問題困擾，近8場賽事只得3勝3和2負成績，聯賽爭逐已經「扯白旗」，球隊焗用中場米基爾馬連奴客串箭頭，缺乏強攻本錢，近期踢法多數先求穩陣，近4場聯賽入得2球，比賽早段亦甚少搶攻。

消息指布卡約沙卡今仗可以復出，但預料會先任後備，好大程度係要為之後嘅歐聯8強做準備，相信阿仙奴今仗亦會以靜制動，可能要等到下半場先會換人加強火力。睇番兩隊近3次對碰，富咸全部喺上半場入波，當中兩次先開紀錄，似乎對攻破阿仙奴防線好有心得。

事實上，富咸踢法非常搶韁，連續4場作客比賽都能夠率先入波，加上伊禾比、伊美路維同韋利安3位進攻主力，都係前阿仙奴球員，對酋長球場並唔陌生，相信有助更快入局，為富咸搶到頭威。

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