利華古遜遭丙組仔淘汰　狂爆13倍冷W

周三(2日)凌晨德國盃4強爆大冷，上屆冠軍利華古遜作客以1比2不敵丙組球隊比勒費爾德，被淘汰出局，爆出13倍超冷主W。利華古遜衞冕失敗之後，加上德甲落後榜首拜仁慕尼黑6分，今季隨時四大皆空。

利華古遜今場客勝熱到只有1.11倍，開賽初段亦順風順水，16分鐘透過角球攻勢，由中堅莊拿芬泰希窄角度射入打開紀錄。不過，之後形勢出現大逆轉，比勒費爾德以突擊踢法，由馬里奧斯禾爾射入扳平，加上上半場補時，中堅麥斯美利安格沙接應罰球，近門凌空射入，協助比勒費爾德反超前2比1。

換邊之後，比勒費爾德繼續創造唔少入波機會，但把握欠佳未能再增添紀錄。至於利華古遜亦有扳平良機，但前鋒柏德列舒希克頭槌攻門擦柱而出，結果黯然出局。

賽後隨隊出征嘅利華古遜球迷不滿球隊表現，出言辱罵球員，並同中場格列沙加發生爭吵，幸好冇造成更大衝突。利華古遜教練沙比阿朗素輸得口服心服話：「祝賀比勒費爾德取得應有嘅勝利，佢哋表現值得入決賽，我哋球隊近年一直發展唔錯，但當中難免會有倒退，令人心痛。」利華古遜門將哈迪基指比勒費爾德表現更似德甲球隊，值得晉級。

比勒費爾德成為史上第4支打入德國盃決賽嘅丙組球隊，但前3支丙組仔都未能捧盃，比勒費爾德將會同史特加對RB萊比錫嘅勝方爭冠，能否創造歷史，大家拭目以待。