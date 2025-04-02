默西賽德郡打吡　利物浦搶分蓄「細」待發

英超快車重頭戲梗係默西賽德郡打吡，利物浦主場硬撼同市死敵愛華頓。「紅軍」早前1周內連失兩盃，當務之急係保住英超冠軍，但王牌穆罕默德沙拿腳風欠順，遇上硬淨嘅愛華頓，力圖穩中求勝，寧捧2.5球入球細。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

利物浦喺國際賽期前，1周內先後喺歐聯16強畀聖日耳門踢出局，以及英聯盃決賽輸畀紐卡素，連失兩盃打擊甚大，王牌穆罕默德沙拿近5場有4仗食白果，明顯腳風欠順，對進攻影響不小。「紅軍」依家最緊要係盡快止跌，保住英超冠軍，好彩呢支「1哥」領先次席阿仙奴12分，優勢仍然好大，以主帥施洛一貫作風，相信餘下9輪聯賽會打穩陣波，睇準機會先拮你一刀，希望穩中求勝。

另邊廂，愛華頓自從老帥莫耶斯回巢接手後，各項賽事獲4勝5和2負，單計聯賽近9仗更保持不敗，頻頻搶到分逐漸走出降班漩渦，信心大增，加上打吡戰例打甩髀，造訪「紅軍」一定搏老命。翻查紀錄，利物浦近5次主場出戰默西賽德郡打吡，全開2球或以下，對住硬淨到暈嘅「拖肥糖」，唔敢冒進，細盤乃不二之選。

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