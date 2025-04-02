體育節強勢回歸！多項運動讓公眾免費試玩

運動迷請注意！第68屆體育節強勢回歸，「第68屆體育節嘉年華」將於2025年4月12及13日（星期六及日）假荃灣愉景新城舉行，為本年度體育節打響頭炮！現場將設有多項好玩有趣的運動試玩，讓市民全方位感受運動樂趣，並有精彩舞台表演及運動示範，讓大家近距離欣賞專業運動員的風采，當中涵蓋奧運及新興運動，包括獨木舟、劍擊、高爾夫球、馬術、足毽及板球等，費用全免，適合親子家庭與運動愛好者一同參與。活動更設有拍照打卡位，讓參加者留住難忘精彩時刻，完成運動試玩更可換取精美體育節紀念品。無論你是運動達人還是初學者，這場年度體育盛事絕對不容錯過！

體育節由港協暨奧委會主辦，今年以「全民起動 運動同樂」為主題，於4月至8月期間在全港各區舉行超過50項體育活動，推動全民運動風氣，鼓勵市民積極參與，一同動起來，享受運動樂趣，保持身心健康！

開幕典禮

日期：2025年4月11日（星期五）

時間：18:00 - 19:00

地點：荃灣愉景新城一樓中庭

嘉年華

日期：2025年4月12及13日（星期六及日）

時間：11:00 - 20:00

地點：荃灣愉景新城一樓中庭

內容：運動試玩、運動表演及示範、拍照打卡位及精美紀念品換領等

費用：免費