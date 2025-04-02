意盃「米蘭打吡」　免費台直播

意大利盃4強首回合上演「米蘭打吡」，AC米蘭率先「掛名」主場迎戰國際米蘭，兩支同市宿敵今季表現有天壤之別，A米季中換帥後仍然冇起色。反觀國米保持強勢，各項賽事5連勝，向「三冠王」目標進發，對於意盃錦標志在必得，不妨直取客勝。（HOY TV 76台周四凌晨3時直播）

AC米蘭曾於1月初意超盃決賽擊敗國際米蘭，但之後無以為繼，並且愈踢愈沉，近7場賽事僅2勝1和4負，當中2場勝仗對手只係弱隊萊切、科木，上場意甲遇上第2位嘅拿玻里，立即輸波，今仗面對「一哥」國際米蘭，預料會陷入劣勢。

雖然A米翼鋒基斯甸普列錫、中場雷恩達斯近期頻頻入波，但防線太脆弱，近7仗都有失波，包括近4仗上半場都落後，恐怕無力抵擋國米強攻。

至於國際米蘭排意甲榜首，並已打入歐聯8強，加上晉級意大利盃4強，有望一舉成為「三冠王」，令球隊上下特別重視呢隻本土「盃仔」，更何況對手係AC米蘭，面子攸關，更加唔衰得。雖然主力射手拿達路馬天尼斯有傷在身，但上場意甲頂替其位置嘅老將阿拿奧杜域有波入，配合大勇嘅馬古斯杜林，火力仍然有保證，相信可以贏波先下一城。

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