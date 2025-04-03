由英甲轉戰港超　傑志門將泰利盼證明自己

在港超賽場上，於門將位置起用外援並非常見，但傑志今季卻意外地簽入身高達1米91的英格蘭籍年青門將泰利（Fynn）。由英甲轉戰港超，Fynn指會視作一個挑戰：「我唔認為嚟傑志踢係倒退，因為香港足球水平並唔低，有唔少好球隊。自己仲後生，未來嘅嘢冇人知，希望透過今次機會證明自己，目標踢更高水平嘅足球。」

年僅22歲的泰利，上季效力英甲球隊彼德堡，惟各項賽事僅上陣9次，在聯賽更多次不入大軍名單，他承認離隊是為了尋求更多上陣時間：「年輕球員更加需要出場，但上季喺英甲冇攞到我認為應得嘅比賽時間。夏天除咗傑志外，冇收到其他海外球會邀請，多數都係來自一啲英格蘭低組別聯賽。」對於其同鄉泰法蘇尼，在冬季轉會窗亦由韋甘比外借至另一港超球隊理文，Fynn稱樂見此趨勢：「我認為每個地方嘅聯賽，能夠盡量擁有唔同國籍球員，絕對係好事，因為可以提升整體水平。雖然我唔識泰法蘇尼，但期待同佢交手。」

雖初次來到亞洲發展，Fynn坦言不用花太多時間適應，又指自己相當享受在港生活：「一開始可能最唔慣係炎熱嘅天氣，但依排開始轉涼，問題唔太大；而其他生活上嘅大小事，傑志職球員都好肯幫我。」作為「藍鳥」首席門將，fynn今季各項賽事接近上陣20場，在聯賽暫時錄得5場不失球，他指滿意個人表現：「傑志踢法同彼德堡類似，主要都係由後場開始組織攻勢，感覺自己踢得唔錯。接下來目標係贏晒每一場波，當然贏到金手套獎都係好事，但一切以球隊成績行先。」

出身自阿仙奴、白禮頓青訓，Fynn的起步無疑比一般人順利，他表示相當感恩：「大會無論教練、場地等資源更加出色，對年青球員成長好大幫助。你仲可以同出色球員練波，甚至有機會到一隊跟操，依啲經驗非常難得。」Fynn之後獲提拔至白禮頓U18、U21和U23，甚至曾在預備組比賽，他直言當時心中有顆英超夢：「嗰陣一定有諗過踢英超，但球隊內部競爭真係好大。同埋我認為除咗能力之外，心理質素都好重要，想像你要每星期喺幾萬人面前踢波，一定要好有自信先做到。」

不過Fynn卻一直未獲升上一隊，期間更遭到外借，對此他亦有感有發：「無錯對年輕球員嚟講，唔入大軍名單的確好沮喪。所以外借喺英國係好常見，佢會令你知道真實世界就係咁殘酷，從而變得更堅強，逼自己成長。」Fynn最終在前季轉戰英甲球隊彼德堡，不過他並未因此憎恨白禮頓，反而強調自己會一直支持它們：「白禮頓為我付出咗好多，想佢哋一直喺英超攞到好成績！」

泰利個人檔案：

姓名：Fynn Michael Cordell Talley

出生日期：2002年9月14日（22歲）

國籍：英格蘭

司職：門將

身高：1米91

球衣號碼：25

曾效力球隊（只列部分）：阿仙奴青年軍、白禮頓青年軍、彼德堡

現效力球隊：傑志

傑志今季成為少數起用外援擔任門將的港超球隊，主教練卡度素承認這並不常見，但指球隊此舉是經過慎重考慮：「我哋本身係諗住簽一個年輕門將，為將來着想，等佢可以同『阿鵬』（王振鵬）競爭，始終後者都已經40歲，但最後搵唔到，所以我哋先決定簽入外援。」卡度素續指泰利身體條件優秀，用波能力亦有改善，對他的表現相當滿意。

泰利曾在2017年3月12日對荷蘭的友賽，代表英格蘭U16上陣1次，當時其隊友包括車路士球星高爾彭馬、賓福特中場法比奧卡華路、紐卡素後衞利夫拿文度，惟Fynn笑言已未有與上述眾人聯絡，當時亦不知道他們將來的職業生涯會如此出色。而提到自己最愛的球星，Fynn的答案並不令人意外：「我嘅偶像係赫特(Joe Hart)，當時嘅佢仲踢緊英格蘭國家隊、曼城，感覺自己踢法同佢好相似。」