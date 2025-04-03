希斯基：麥克阿瑟作客擒「獅」

FC麥克阿瑟最近回勇，故周五於澳職獨腳戲作客面對布里斯班獅吼時，將希望可以贏波而回，從而加強打入前6名參加季後賽的機會。

自從首席射手謝明於2月離隊後，FC麥克阿瑟就表現下滑。不過，他們近兩場常規賽共取得4分，而且一共攻入8球，看來經已重返正軌。之前被安排踢邊線位置的伊高路美迪斯，成功取代了謝明的正前鋒角色。而他在兩周前作客以5:4擊敗阿德萊德聯的常規賽中，攻入加盟後首個入球。如今他的比賽狀態十足，因此我認為其速度將會成為他們於進攻時的主要武器。

至於翼鋒馬連積高利斯是他們在今季的最佳球員，一共攻入6球及交出9次助攻。他左右腳純熟，而且門前把握力高，加上表現也十分醒神，所以今仗我將會留意其演出。

布里斯班獅吼近幾個星期表現不俗，對上4場常規賽只輸1場，開始成功脫離榜尾位置。事實上，沒有球隊願意敬陪末席，故此他們現正為面子而戰，務求最終排名可以壓過一同在榜尾位置徘徊的珀斯光輝。

在2月來投的艾素姆阿布巴卡於兩周前以3比1擊敗珀斯光輝一仗中，終於取得在澳職的「開齋波」，因此我很想知道，他能否為今季缺乏攻力的獅吼提供入球威脅。然而，他也需要得到隊友的供應，所以亨利荷利及賀路雲今仗面對近兩仗共失了7球的FC麥克阿瑟，將會擔當製造入波機會的重要角色。

考慮到FC麥克阿瑟最近重拾入球觸覺，故我認為他們可憑強勁的進攻火力，作客擊敗布里斯班獅吼。