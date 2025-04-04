老而彌堅　羅拔佬將破巴塞生涯百球大關

羅拔利雲度夫斯基加盟巴塞隆拿3季以來，已累積入97球。(Getty Images)

巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯基即使已經36歲，但仍然保持高水平發揮，今季為巴塞各項賽事上陣43場入38球，加盟呢支西甲勁旅3季以來，已累積入97球，換言之，呢位波蘭國腳只要周日(6日)凌晨聯賽主場對貝迪斯，上演「帽子戲法」就可以達到100球大關。

羅拔利雲度夫斯基由拜仁慕尼黑轉投巴塞隆拿後，首季踢46場入33球，上季跌Watt僅有26球進帳，加上年事已高，一度令人懷疑佢一沉不起。不過，「羅拔佬」今季愈戰愈勇，已有38球進帳，創出加盟巴塞以來，單季入球新高，當中聯賽入25球，排射手榜一哥，甚至已超過上季西甲神射手得主多夫碧入球數字(24球)。

巴塞隆拿今季仲有9場聯賽，羅拔利雲度夫斯基好大機會成為自2020/21年球季美斯之後，首位入波「30+」西甲神射手。

另外，巴塞隆拿現時排西甲榜首，打入西班牙盃決賽及歐聯8強，有力問鼎三冠王，如果成事，「羅拔佬」就可以成為史上第14位兩次單季獲得三冠王嘅球員，佢曾於2019/20年球季協助拜仁慕尼黑捧德甲、德國盃及歐聯冠軍。