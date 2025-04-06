港超聯　大埔3比1反Cup九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）連場好戲，頭場由「1哥」大埔作客深水埗運動場，與九龍城正面交鋒。結果「綠戰士」憑陳肇鈞梅開二度，以及加比爾有1球進帳，以3比1反勝有姜𠗕賢先開紀錄的九龍城，以4分領先東方續居榜首，但踢多1場。

九龍城派出迪高負責中場掃蕩，何瀧浩和陳文輝支援卡朗、林學曦及袁世傑爭取入球，辛尼和尼天奴先列後備；「綠戰士」方面，復任正選的奇雲莫雷拉，與加比爾鎮守中路，陳肇鈞、帕特華維迪及馮冠鳴組成中場鐵三角，盧卡斯復出數胡。

客隊4分鐘幾乎打開紀錄，姜𠗕賢禁區內拉跌盧卡斯，球證直指12碼，但伊高沙托尼操刀被李瀚灝救出。15分鐘，大難不死的的九龍城先開紀錄，陳文輝開出角球，姜𠗕賢後柱勁射成1比0。10分鐘後，大埔黃金機會，奇雲巴迪右路爆落底線後傳中，盧卡斯起腳被李瀚灝拍出底線。34分鐘，奇雲巴迪勁射逃不過李瀚灝十指關，主隊領先1球入更衣室。

「綠戰士」換邊後隨即以馬卡雷拿入替奇雲巴迪，加強攻力，53分鐘，卡朗接應余沛康傳中，近門頭槌被謝家榮擋出，其後客隊策動反擊，馬卡雷拿禁區內施射，又被李瀚灝封走。59分鐘，大埔終於追平，加比爾接應伊高沙托尼角球，頂成1比1，3分鐘後，主隊幾乎再度領先，林學曦回傳，卡朗禁區頂附近起腳中柱彈出。74分鐘，盧卡斯傳向後柱，伊高沙托尼第一時間傳中，助攻陳肇鈞射成2比1，3分鐘後，陳肇鈞接應馬卡雷拿傳送再入1球，為大埔埋齋贏3比1完場，以4分領先東方位列榜首，但踢多1場。