港超聯　港會地獄主場難阻標準流浪贏波

周日（6日）送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，尾場由包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。最終流浪憑雷仙奴射入12碼，以及安沙和伊巴謙各建一功，以3比1擊敗港會，並且升上聯賽榜第7位。

港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍奧斯卡控制中場，陳灝及里奧肩負起入球重任，史加利則在後備席待命；流浪陣容方面，今場由陳冠燊把關，林遼太夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。

開賽僅7分鐘，港會林澔希禁區內犯手球，球證直指12碼，由雷仙奴操刀射入，為客隊先開記錄。12分鐘，姚浩明接應巴拉克傳中，近門撞射，費查擋出不遠，姚浩明再補一腳，可惜比提及時護空門。4分鐘後，安沙接應伊巴謙傳中門前燙入，火速射成2比0。21分鐘，落後的主隊傳來壞消息，奧斯卡因傷退下火線，由黎皚韜入替。40分鐘，陳灝右路射遠柱，皮球中柱彈出後里奧執雞射入，可惜港會越位在先，被判入球無效。42分鐘，黎皚韜侵犯伊巴謙，流浪搏得罰球，林堂真左路直射僅高出。上半場，流浪以兩球領先港會返回更衣室。

易邊後，雙方節奏放緩下攻勢欠奉。56分鐘，雷仙奴倒掛射門，被費查輕鬆接實。66分鐘，港會換入史加利及關歷克以加強攻力。下半場中段，史加利先後兩度施射均被客隊化解。89分鐘，港會搏得罰球，史加利窩利勁射越過人牆，被陳冠燊飛身撲出。補時階段，伊巴謙接俾迪高直線射成3比0。但臨完場前，馬榕生禁區內侵犯關歷克，球證檢查VAR後判罰12碼，由里奧射入。流浪最終仍保住勝局，以3比1擊敗港會。