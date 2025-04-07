香港隊　女足抵沙特展首操

港隊女足周二（8日）作客沙特阿拉伯出戰國際友誼賽，大軍周一（7日）凌晨抵達當地，並展開首課操練。後衞陳詠詩受訪時表示已適應當地天氣環境，會盡力發揮出教練部署，為即將到來的6月亞盃外分組賽做好準備。

目前世界排名第80的港隊女足，周二（8日）將於Prince Saud Bin Jalawi Stadium迎戰世界排名第166位的沙特阿拉伯，大軍周日（6日）凌晨起程赴沙特，經歷約14小時機程後抵達當地酒店，稍作休息及用膳後，前往球場進行首課操練，後衞陳詠詩表示長途機程後略感疲勞，但球隊於酒店休息後，狀態已有所恢復：「因為琴日踢完聯賽，然後又搭十幾個鐘頭飛機，落機都會有啲攰，但好彩一嚟到酒店食咗lunch，之後又有時間休息，瞓番三個鐘頭，對我哋個狀態恢復好重要。」

兩隊於6月的亞盃外分組賽同樣分入G組，與同組對手提前碰頭，陳詠詩期望盡量發揮出教練部署要求，為分組賽預熱：「沙特嘅球場好靚，天氣比起香港更加舒服，教練都有一啲新嘅部署，我希望喺比賽當日可以發揮到佢嘅要求，再展望嚟梗嘅亞洲盃。」