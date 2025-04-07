【英超】喜鵲露疲態　李城鬥志未減追半細

今晚英超上演獨腳戲，李斯特城主場鬥紐卡素。「狐狸」8連敗頹勢未止，降班機會甚高，不過班球員鬥志未失，仍然願意負隅頑抗，特別係上半場有氣有力時，有本錢同對手周旋，對住兵疲嘅紐卡素，可製造一定阻力，1.5球半場細值得一博。（Now 621周二凌晨3時直播）

李斯特城戰績慘淡，目前正經歷今季聯賽第2次主場7連敗，而且近7場聯賽主場全部吞蛋，莫講話贏，連入波都好困難。喺「雲佬」雲尼斯達萊執教下，李斯特城唯一本錢就係鬥志不減，上半場往往憑充沛體力同強敵周旋，近6場聯賽主場，3次半場踢成0比0，合共5場半場總入球開1球或以下，強如阿仙奴作客呢度，半場都搵唔到食。

紐卡素早前贏得英聯盃冠軍，打破球隊錦標荒，依家以聯賽前4為最大目標，不過球隊喺連場大戰下出現唔少傷兵，利維斯賀爾及保治文兩大守將提早收咧，幾位主力祖連奴、捷比亞、安東尼哥頓及阿歷山大伊沙克都話有傷，今季好多場所見，若果伊沙克缺陣，「喜鵲」進攻相當單調冇乜板斧，想早段撕破李斯特城防線甚具難度。

再者紐卡素近期疲態漸露，各項賽事3連勝都係「魚生粥」僅熟，3場半場總入球全為1球或以下，而且「喜鵲」對上3場聯賽作客加埋只入過1球，今場未必可以予取予攜，最緊要係全取3分，唔需要大勝而回，一於博1.5球半場細。

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