足動校園　理文教陸慶濤學生踢波攞滿Fun

2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」正進行得如火如荼，理文球會發展總監曾昭達，帶領教練團成員戴思聰和青年軍教練李康廉，以及艾華頓、安尼亞、鄭兆均、梁興傑和黃俊皓7位職、球員到保良局陸慶濤小學校訪，當日亦為「理文保良局盃2025」啟動日，一眾職球員向超過300名學生傳授經驗，熱鬧非常。 ■圖/文：鄧文滔

理文去季以不敗戰績，首奪港超聯冠軍，收穫今季「亞冠盃2」分組賽資格，季前亦羅致周子謙等新兵加強實力，獲得「高級組銀牌」亞軍，目前在「賽馬會菁英盃」已殺入4強，有望繼2018至19球季後再度捧盃。

是次活動共有該校超過300名同學參與，「達Sir」到場後，向他們介紹理文的背景後，眾人移師寶翠公園仿真草場展開訓練。同學在理文職球員引領下，分成3個小組練習傳、控、射等技術，安尼亞更開啟「暖男Mode」，當小朋友把皮球送入網窩，這位愛沙尼亞國腳不忘作鼓勵，並於訓練後主動跟他們擊掌。

隨後到大家引頸以待的鬥波環節，理文職球員組隊與多名學生友賽，其中1場更要7位「黃黑軍團」代表和100位學生比賽，幾位職球員迅即被人海「淹沒」，令場面倍添歡樂，最終理文職球員與所有學生拍攝大合照，並派發球會紀念Folder及比賽門票。

在活動期間樂在其中的安尼亞，笑言與小朋友相處，使他能夠暫時忘記煩憂：「雖然早排因為踢國家隊，要飛嚟飛去搞到好攰，但見到班小朋友，令我特別起勁，我仲見到幾位同學天份幾好，如果佢哋想做職業球員，就要繼續努力啦！」至於就讀小學四年級、該校校隊門將林卓楠就表示，從梁興傑身上獲益良多：「頭先哥哥教我點做好步法，當對手進攻嗰陣，可以反應到去救波。」

【理文保良局盃20254‧12寶翠公園開波】

校訪當日同時為由理文主辦、保良局協辦的「理文保良局盃 2025」啟動日，球會發展總監曾昭達盼利用這個盃賽，助區內小朋友發展身心，加強球會與將軍澳區之間的聯繫。

今年首度舉辦的「理文保良局盃2025」，將在寶翠公園內的硬地足球場開戰，4月12、26日會舉行初賽，5月3日為決賽日，賽事分高級組及初級組，約24間學校參加，「達Sir」期望藉賽事，加強球會與將軍澳區之間的合作：「球會想承擔多啲社會責任，同社福團體或者學校合作，希望通過足球比賽，培養小朋友良好生活習慣，改善社交能力之餘，仲了解理文係支喺將軍澳區扎根嘅球隊。」

此外，「達Sir」指理文一隊球員，有機會以其他形式參與賽事：「暫時計劃緊決賽日，有一隊球員嚟撐場做頒獎嘉賓，我哋都會構思，睇吓之後幾屆可唔可以搞埋中學組賽事。」

【投放資源讓學童多元發展】

保良局陸慶濤小學以照顧學生多樣性，培養他們的多元能力為教育願景，又投放不少資源發展體育，包括曾安排10名足球校隊成員，到西班牙參加足球訓練團，行程包括參觀皇家馬德里主場，該校2023年亦在西貢區小學校際五人足球比賽，勇奪男子組冠軍。

談到是次校訪，校長黃志揚希望學生，通過活動發展潛能：「好多謝理文派幾位球員，同學生一齊玩，學校除咗想鼓勵同學做多啲運動，維持健康生活習慣，仲想幫佢哋發掘潛能，因為可能有小朋友經過呢啲活動，先發現自己對足球有興趣。」