港超聯　東方激和大埔3比3

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場上演榜首大戰，東方坐鎮旺角大球場，與「1哥」大埔正面交鋒。主隊兩度落後兩球下，靠巴科爾末段射入12碼，以3比3逼和「綠戰士」。

東方派出米祖域、卡路士以及客串中堅的梁振邦鎮守中路，馬高斯和馬希偉控制中場，為巴科爾及費利浦薩製造機會；「綠戰士」方面，陳肇鈞、帕特華維迪和羅振庭組成中場鐵三角，支援盧卡斯、馬卡雷拿和伊高沙托尼攻堅。

開賽僅兩分鐘，大埔就先開紀錄，賀爾回傳失誤，盧卡斯單刀射成1比0，4分鐘後，伊高沙托尼開出罰球，盧卡斯頂入，為客隊擴大比數。大埔得勢不饒人，17分鐘，帕特華維迪主射罰球被葉鴻輝接實。31分鐘，賀爾中路勁射死角破網，為主隊追成1比2完半場。

大埔換邊後嘗試搶攻，49分鐘，伊高沙托尼角球斬入禁區，加比爾頭槌頂高，6分鐘後，馬卡雷拿右路突破後橫傳，陳肇鈞再分邊，助攻伊高沙托尼射成3比1。60分鐘，亞歷斯祖左路傳中，馬希偉門前撞入，東方追成2比3。65分鐘，大埔以奇雲莫雷拉入替盧卡斯，加強防守，其後東方大舉進攻，75分鐘，馬高斯接應亞歷斯祖傳中，頭槌攻門斜出，6分鐘後，馬卡雷拿禁區內推跌亞歷斯祖被罰12碼，巴科爾84分鐘操刀射入，結果雙方踢成3比3，各得1分。

大埔兩度領先兩球，仍未能全取3分，主教練李志堅認為賽果未算最壞，強調對球員鬥志感到滿意：「利物浦都會失分，咁球迷要我哋場場贏未免太大要求，而且大家能力所限，唔會每一次攻勢都入到波，亦都冇可能守到每一球，但起碼每個球員都搏到盡，呢點我係欣賞嘅。」

「堅Sir」亦對球證指馬卡雷拿侵犯亞歷斯祖，判罰12碼的決定有微言：「亞歷斯祖一定有放大動作，如果球證睇VAR，可能有機會推翻；呢場係爭冠大戰，每個決定都好緊要，點解球證唔埋去睇機呢？」