麥艾萊苦等14年圓夢　追平老虎全滿貫成就歷史第6人

苦等了14年，麥艾萊終於圓夢！北愛爾蘭球星麥艾萊周日在本年度首項高爾夫球大滿貫的美國大師賽，憑着「突然死亡」的加洞賽擊敗羅斯，首穿代表冠軍的綠色戰袍，並在生涯放上四大滿貫的最後一塊拼圖，繼老虎活士後實現了全滿貫的榮譽。

贏得關鍵入球後，麥艾萊激動地振臂高歡，並跪地慶祝喜極而泣：「我想說，這是花了14年的成果。」他於2011年曾在一度領先4桿的優勢下失落桂冠，其後他先後贏得2011年美國公開賽、2012及14年的PGA錦標賽及2014年的英國公開賽，但始終獨缺大師賽，曾三度看似穩奪冠軍之餘，卻被自己或命運奪走，直至今天，終於可如願穿上綠色戰袍。

35歲的麥艾萊今屆賽事可謂經歷波折，煞科日表現反覆，吞下兩個「雙柏忌」，但又捉了6隻小鳥，總成績低標準11桿的277桿完成，最終要與同樣並列榜首的羅斯進行附加賽決勝；在「突然死亡」賽制下奠勝，並袋走420萬美元冠軍獎金。

這位世界「2哥」成為繼老虎活士於2000年之後，實現全滿貫的第1人，也是史上第6個包攬高球壇四大滿貫冠軍的球手，其餘4位球壇經典包括美國的蘇華斯(Gene Sarazen)、賀根(Ben Hogan )、尼克勞斯(Jack Nicklaus)及南非球手皮雅(Gary Player)。