拉芬夏獅子開大口　續約巴塞遇阻滯

拉芬夏比洛尼今季為巴塞射入28球及22次助攻。(Getty Images)

巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼今季表現大勇，各項賽事上陣46場創造50個入波，呢位28歲巴西國腳要求2,000萬歐元(約1.77億港元)年薪續約條件，令球會面臨薪酬空間爆標危機，一旦雙方談判失敗，巴塞可能今夏將佢出售畀沙特阿拉伯球會伊蒂哈德。

拉芬夏比洛尼今季為巴塞射入28球及22次助攻，包括歐聯入12球，排射手榜第1位，所以即使拉芬夏比洛尼仲有2年合約在身，巴塞會方已急不及待提出續約。

據悉拉芬夏比洛尼嘅經理人團隊要求2,000萬歐元年薪，巴塞全隊球員一季總薪酬空間為2.7億歐元，如果答應拉芬夏要求，換言之佢一人已佔據7.4%薪酬空間，好可能令薪酬超出西甲上限。此外，巴塞今夏需要籌1億歐元收入，先至可以滿足公平財政要求，更加難以向拉芬夏比洛尼開出肥約。

根據西班牙《每日體育報》爆料，巴塞會方只能向芬夏比洛尼提供一份800萬歐元固定年薪及400萬歐元浮動薪酬，如果佢唔接受，就會考慮伊蒂哈德提出嘅收購。伊蒂哈德願意以9,000萬歐元買入拉芬夏比洛尼，並向佢提出2,500萬歐元年薪，對於巴塞及拉芬夏比洛尼而言，都非常有吸引力。